В РФ сегодня начали действовать санкции против граждан Украины за нарушение миграционных правил

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, Федеральная миграционная служба РФ возвращается к законодательным нормам, действующим до российского вторжения в Украину. Исключение остается для граждан Украины, проживающих на оккупированном Донбассе.

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Российское законодательство предусматривает для нарушителей автоматический запрет на въезд сроком от 3 лет.

«Срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток», - подчеркивают в ФМС России.

Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его нахождения с паспортом и миграционной картой. Срок временного пребывания может быть также продлен в следующих случаях: выдано разрешение на временное проживание; приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание; принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ; территориальным органом ФМС России принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении гражданина Украины к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста.

Основанием для продления срока пребывания на территории РФ также является обучение в стране, подача ходатайства о признании беженцем на территории РФ; подача заявления о предоставлении временного проживания, а также в случае получения патента либо при продлении срока действия патента.

«В случае нарушения миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами предусмотрено несколько процедур высылки: административное выдворение, депортация, реадмиссия», - поясняют в ФМС.

Как сообщал УНИАН, 22 июля глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский на пресс-конференции сообщил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на 3 года в случае неполучения разрешительных документов, исключения останутся только для жителей юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Мы никогда не говорили, что сократим срок преференций (по условиям пребывания в РФ) для граждан, вынуждено покинувших определенные проблемные территории - юго-восточные регионы Донецкой и Луганской областей Украины. Для этой категории преференции будут сохранены", - сказал Ромодановский.

По его словам, для остальных категорий граждан Украины после 1 августа правила пребывания в России будут изменены.

"1 августа мы запускаем 120-суточный механизм (истекает 1 декабря – УНИАН) определения своего правового или трудового статуса. Если гражданин Украины получает патент (на осуществление трудовой деятельности - УНИАН), получает разрешение на временное проживание или какой-то другой статус - никаких проблем не будет", - сказал Ромодановский.

"Но если гражданин Украины после 1 августа находится «в тени», никак себя не проявляет - может работает где-то без оформления документов... То в данном случае через 120 суток после 1 августа с момента его выезда ему будет закрыт въезд на три года", - подчеркнул он.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.