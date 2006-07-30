В центре Киева водитель иномарки сбил насмерть молодую девушку

Вчера около 21.30 на перекрестке улиц Крещатик и Институтская водитель автомобиля «Мицубиси» сбил насмерть молодую девушку и травмировал ее подругу.

Как сообщили УНИАН информированные источники, в частности, жители палаточного городка, расположенного на Майдане Независимости, которые стали свидетелями события, после инцидента водитель автомобиля, который совершил наезд на людей, скрылся, однако сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать его и повернуть на место ДТП.

По словам собеседников агентства, после того как автомобиль, который сбил людей, вернулся на место события, сюда же подъехали еще два автомобиля «Мерседес», из которых вышли люди и начали разговаривать о происшествии с сотрудниками ГАИ.

Как отмечают источники, водитель автомобиля "Мицубиси", судя по его внешности, наверняка был нетрезв и после разговора со всеми участниками ДТП и людьми из “Мерседесов” вроде бы сотрудники ГАИ направили в больницу не водителя "Мицубиси", а его пассажира.

В то же время УНИАН не удалось узнать официальные подробности этого ДТП, поскольку телефоны оперативных служб как столичной ГАИ, так и столичного управления МНС, не отвечали.