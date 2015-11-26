В оккупированном Крыму десятки автомобилей выстроились в длинные очереди за бензином

Накануне "глава" Крыма Сергей Аксенов обвинил участников нефтяного рынка в создании искусственного ажиотажа на топливо, сообщает Дождь.

Отмечается, что после этого основные нефтетрейдеры полуострова подписали соглашение с "правительством" об удержании цен на топливо на период действия режима чрезвычайной ситуации.

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"В период чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением подачи электроснабжения на территории Республики Крым не допускать повышения розничных цен на моторное топливо", — говорится в документе.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

24 ноября в Херсонской области восстановили одну из поврежденных опор ЛЭП.