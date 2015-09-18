Яценюк поручил проверить выполнение в ГФС закона об очищении власти

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Для того, чтобы помочь Государственной фискальной службе очиститься, я обратился к министру юстиции отправить руководителя департамента и комиссии Министерства юстиции в ГФС с той целью, чтобы полностью проверить выполнение закона Украины о люстрации», - отметил Яценюк на заседании Национального совета реформ в пятницу, 18 сентября.

Общее количество работников ГФС, напомнил он, - 60 тысяч.

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Яценюк также подчеркнул, что при назначении нового руководства Государственной фискальной службы он дал новому главе службы три месяца на налаживание работы: «По результатам трех месяцев один из заместителей Государственной фискальной службы уволен».

Премьер-министр Украины сказал, что сейчас Председатель Государственной фискальной службы работает над тем, «чтобы на следующей неделе показать конкретный план, как он собирается создавать фактически с нуля новую систему Государственной фискальной службы».

«Другого механизма, чем того, который мы применяли по созданию Национальной полиции, мы не видим», - подчеркнул глава правительства, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, Государственная фискальная служба в рамках проводимой институциональной реформы намерена сократить количество государственных налоговых инспекций до 161 с 311. Это позволит значительно снизить бюрократические препятствия в обслуживании налогоплательщиков.

Также, по данным Фискальной службы, на подписи в Минфине находится штатное расписание ГФС, после его утверждения служба начнет реализацию проекта по полному обновлению кадрового состава центрального аппарата.