США приступили ко второму этапу программы по подготовке и оснащению украинских военных

Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства, передает ZN.ua.

По словам Дэвиса, США потратили на эти цели 265 млн долл. Данные усилия предпринимаются в рамках одобренных в 2014 году Конгрессом США мер по поддержке Украины в деле обеспечения безопасности ее границ и территориальной целостности.

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Военные инструкторы США будут участвовать в подготовке до пяти батальонов в составе Вооруженных сил Украины и одного батальона в составе сил по проведению специальных операций.

Ранее УНИАН сообщал, что на базе воинской части специального назначения американские инструкторы начали подготовку группы украинских специалистов, которые после завершения обучения будут готовить отечественных спецназовцев. Программа подготовки, которую реализуют 50 американских инструкторов, включает теоретическую и практическую составляющие. Курс по системе «коммандос» США продлится полгода.