Россия разместила танки и "Грады" у линии разграничения между Крымом и Херсонщиной из-за подрыва ЛЭП - Кива

"У нас усиленное патрулирование, усиленные дозоры, это связано с тем, что в период падения опор и подрыва опор (ЛЭП на границе с Крымом – УНИАН) российские войска подошли вплотную к линии разграничения. Они подогнали реактивные системы "Град", и это фактически на всех трех направлениях ", - заявил руководитель подразделения противодействия наркопреступности МВД Илья Кива, сообщает 112.ua.

По его словам, МВД имеет информацию, что российские войска привели в боевую готовность.

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"Мы стараемся быть готовы ... Мы знаем о том, что российские войска уже подогнали танки - около 12 танков подошло вплотную к линии разграничения", - сказал он.

Кива сообщил, что украинские десантники, в частности, бойцы 79 ОАЭМБР также приведены в полную боевую готовность.

Руководитель подразделения противодействия наркопреступности МВД подчеркнул, что "один из возможных вариантов развития событий - Россия воспримет энергетическую блокаду как причину введения, продвижения российских войск в Украину".

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.