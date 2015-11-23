Российские СМИ сообщают, что в оккупированном Крыму около 1,5 миллиона человек остаются без света
10:46, 23 ноября 2015Общество
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Порядка 1,5 миллиона человек остаются на утро понедельника без света в оккупированном Крыму.
МЧС РФ сообщало о 2,35 миллиона человек, оставшихся без света / facebook.com/kivailya
"На утро понедельника, в Крыму без электроснабжения остаются около 1,3 миллиона человек, еще почти 257 тысяч — в городе Севастополь", — сообщает РИА Новости со ссылкой на проинформированный источник.
Согласно сообщению, ранее МЧС РФ сообщало о 2,35 миллиона человек, оставшихся без света.
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Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.
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