Глава Нацполиции встретилась с Джемилевым и Чубаровым для урегулирования ситуации вокруг поврежденных ЛЭП - МВД

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

В ходе встречи стороны договорились о четких шагах для уменьшения общественного напряжения вокруг аварийных участков линий электропередач (ЛЭП). Было четко разъяснено, что все действия подразделений НП были направлены сугубо на обеспечение безопасности граждан Украины в условиях возможного разрушения поврежденных опор высоковольтных ЛЭП под напряжением в 350 тысяч вольт в условиях дождя и усиленного ветра", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что участники пришли к согласию и договорились о конкретном и четком взаимодействии во время урегулирования этой ситуации, а также определили ответственных за это лиц. Глава НП Хатия Деканоидзе находится в постоянном контакте с народным депутатом Украины Рефатом Чубаровым.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

На место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорванные линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

Участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления. Специалисты провели необходимые работы.

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

Вместе с тем активисты блокады установили палатку и не намерены расходиться.

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Ранее координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.