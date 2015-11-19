В Марьинке задержали двух беглецов из террористического батальона "Восток"

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, все задержанные являются жителями Марьинского района.

Двое подозреваемых были задержаны благодаря тщательной проверке на недавно вновь открывшемся пункте въезда-выезда "Георгиевский" сотрудниками подразделения организации деятельности блокпостов.

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В частности, это 28-летняя жительница Красногоровки, которая оказалась действующим работником исправительной колонии, расположенной на оккупированной территории, сержантом внутренней службы, а также 23-летний житель села Антоновка, находившийся в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании.

В 2014 году последний находился в рядах батальона "Восток", с оружием в руках нес контрольно-пропускную службу на блокпостах в Макеевке. "Однако, не дождавшись обещанной зарплаты, все бросил и вернулся в свое село, устроился на работу в агрофирму, надеясь, что об уголовных страницах его биографии никто не узнает", - отмечает полиция.

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Его ровесник, житель села Сладкое был уличен в участии в "ДНР" в ходе проверки оперативной информации и был задержан по месту своего проживания.

Установлено, что злоумышленник примкнул к террористам еще в феврале 2014 года. Подозреваемый участвовал в блокаде Донецкой облгосадминистрации, при этом ему выдавались балаклава и палка. Оставшись недовольным условиями "службы", он вернулся к себе домой.

Позже, по совету своих знакомых, марьинец приехал в Донецк и поступил в ряды батальона "Восток", где находился на казарменном положении.

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Новобранцу выдали форму, автомат Калашникова и четыре магазина к нему. Службу нес на блокпосту в районе "Мотеля". "Боевик надеялся на солидное вознаграждение, однако обещанных денег так и не получил. Разочарованный злоумышленник убежал домой", - сообщают правоохранители.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.