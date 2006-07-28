На заправках Киева подорожал бензин
Бак горючего теперь будет стоить на 5–10 гривен больше
На заправках Киева бензин подорожал на 10–15 копеек за литр, сообщает газета “Сегодня” за 28 июля 2006 года. На всех столичных заправках цены на горючее приблизительно одинаковые: А-98 – 4,80–4,90 грн./литр, А-95 – 4,29–4,35, А-92 – 3,94–4,05, А-76(80) – 3,60–3,77, дизтопливо – 3,90–4,00 гривен за литр. Бак бензина теперь будет стоить на 5–10 гривен больше.
По словам специалистов, которые приводит газета, розничное подорожание - следствие прыжка оптовых цен на нефть и нефтепродукты в начале июля. Сказывается также сезонный фактор (уборка, поездки на отдых). В ближайшее время, по мнению специалистов, цена на бензин А-95 составит 4,40 гривни за литр и даже выше.
По данным газеты, подорожание произошло не только в Киеве, но и в большинстве регионов Украины.
Подготовила Ольга Пицишин