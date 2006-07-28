Суд освободил банкира Виноградова под залог

19:51, 28 июля 2006
Общество
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Его обвиняют в "заказе" на жестокую расправу с любовницей

Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение об освобождении из-под стражи под залог бывшего председателя наблюдательного совета "ТАС-Коммерцбанка" Николая ВИНОГРАДОВА, которого обвиняют в подстрекательстве к нанесению тяжелых телесных повреждений его бывшей знакомой.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник в правоохранительных органах.

По имеющейся у собеседника агентства информации, несмотря на то, что полного текста постановление суда об освобождении Н.ВИНОГРАДОВА стороны-участницы процесса "еще не имеют на руках", прокуратура Шевченковского района столицы, которая расследовала "дело ВИНОГРАДОВА", не соглашается с таким решением суда и готовит со своей стороны кассационную жалобу в Верховный Суд Украины с требованием отменить решение об освобождении экс-банкира из-под стражи.

В то же время источник отмечает, что сумма заставы не разглашается.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 44-летнего председателя наблюдательного совета АКБ «ТАС-Коммерцбанк» Н.ВИНОГРАДОВА, задержанного 31 марта.

Против Н.ВИНОГРАДОВА было возбуждено уголовное дело по подозрению в заказе физической расправы над своей бывшей девушкой, которая была облита серной кислотой.

Ранее Апелляционный суд Киева отклонял жалобы Н.ВИНОГРАДОВА об освобождении его из СИЗО.

 

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