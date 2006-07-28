В этом году не планируется повышать цены на газ

В этом году цены на газ для всех категорий потребителей в Украине повышать не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня в ходе правительственной «горячей линии».

По его словам, в частности, у бытовых потребителей существующая на сегодня предельная цена в 414 грн. за 1 тыс. куб. м, почти совпадает с экономически обоснованной, по расчетам НКРЭ, - 424 грн. за 1 тыс. куб. м.

«Поэтому вопрос по бытовым потребителям почти решен, переживет наша газодобывающая промышленность до конца года эту разницу в 10 грн. Поэтому по бытовым потребителям нет сегодня никакой потребности говорить о необходимоcти повышать тарифы на природный газ», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Относительно трех других категорий потребителей, он отметил, что цена на газ зависит от цены импортируемого газа, и если она останется до конца года неизменной, то повышать ее нет необходимости.

По словам В.КАЛЬЧЕНКО промышленность на сегодня оплачивает 100% стоимости газа, а теплокоммунэнерго - 96%, то есть «нет необходимости говорить о повышении». В то же время, бюджетные организации оплачивают на сегодня только 80% от экономически обоснованной стоимости газа, однако это незначительная категория потребителей, сказал он, добавив, что «не вопрос поднять цену для них на эти недостающие 20% с 1 января 2007 г.».

В то же время, глава комиссии отметил, что «если цена импортируемого газа будет меняться - тогда все будет пересматриваться».

Напомним, ранее В.КАЛЬЧЕНКО заявлял, что цену на газ для населения в этом году больше не планируется повышать.