Кто в доме хозяин?

Сегодня представители Блока Леонида Черновецкого провели очередной пикет возле дома по улице Грушевского, 9-а.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Леонида Черновецкого, участники акции выразили протест против варварской застройки исторической части города.

Как подчеркнул депутат фракции Блока Л.Черновецкого в Печерском райсовете Киева Юрий ДОРОШЕНКО, на пикетирование скандального строительства собралось около 150-200 человек. „Многие из них являются депутатами местных советов всех районов Киева. Также есть представители от Киевсовета. Все депутаты – представители Блока Л.Черновецкого”, - сказал он. По словам депутата райсовета, они требуют приостановки скандального строительства.

Ю.ДОРОШЕНКО также отметил, что Блок Л.Черновецкого „будет поддерживать каждого киевлянина, который выступает против строительства в исторической части Киева”.

Как напомнили в пресс-службе блока, ранее сопредседатель фракции Блока Л.Черновецкого в Киевсовете Алла СЕЛИВАНОВА заявляла, что „представители Блока Черновецкого и в дальнейшем своими пикетами будут поддерживать политику мэра и будут протестовать против незаконных действий и застройщиков, и чиновников, чья нерадивость вредит городу и его жителям”.