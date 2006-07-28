4 гектара Киева войдут в состав США
16:55, 28 июля 2006Общество
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Кабмин не против
Кабинет Министров Украины согласился с предложением Киевского городского совета и согласовал продажу 4 га в Киеве под строительство зданий и сооружений дипломатической миссии США.
Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 28 июля №433-р размещен на правительственном портале.
Согласно документу, для строительства выделяется земельный участок несельскохозяйственного назначения, расположенный в пределах г. Киева (ул. Танковая, 4).
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