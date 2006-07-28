Круглый стол с участием Президента начнется в 17.30
16:16, 28 июля 2006Общество
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Телетрансляцию события будут вести УТ-1, ICTV и «5 канал»
В Секретариате Президента с 17.00 до 18.00 состоится еще одно заседание рабочей группы, которая согласовывает текст Универсала национального единства.
Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.
Запланировано, что после этого, в 17.30 в Секретариате начнется круглый стол под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО.
Прямую телетрансляцию события будут вести УТ-1, ICTV и «5 канал».
Как сообщал УНИАН, вчера в Секретариате Президента прошел первый раунд круглого стола лидеров политических сил, представленных в парламенте, с участием Президента и представителей общественности
Ранее сообщалось, что круглый стол начнется в 18.00.
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