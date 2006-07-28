Круглый стол с участием Президента начнется в 17.30

В Секретариате Президента с 17.00 до 18.00 состоится еще одно заседание рабочей группы, которая согласовывает текст Универсала национального единства.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Запланировано, что после этого, в 17.30 в Секретариате начнется круглый стол под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Прямую телетрансляцию события будут вести УТ-1, ICTV и «5 канал».

Как сообщал УНИАН, вчера в Секретариате Президента прошел первый раунд круглого стола лидеров политических сил, представленных в парламенте, с участием Президента и представителей общественности

Ранее сообщалось, что круглый стол начнется в 18.00.