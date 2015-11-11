ГПУ: Лукаш допросили по делам о преступлениях против Майдана как свидетеля

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш была допрошена в Генпрокуратуре по поводу событий на Майдане как свидетель.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

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"На сегодняшний день госпожа Лукаш была у нас в Генпрокуратуре, допрошена по этим делам пока как свидетель. Мы знаем очень много эпизодов, где ее фамилия фигурирует в связях с бывшим президентом Виктором Януковичем, поэтому пока следствие выясняет обстоятельства возможной причастности госпожи Лукаш именно к непосредственному участию в деятельности преступной организации Януковича", - заявил Куценко.

Также защита Лукаш обжаловала сегодня избранную ей меру пресечения. Об этом сама Лукаш заявила в эфире «112 Украина».

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября заявила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, экс-министр вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, что привело к тяжким последствиям

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

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В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш, однако она в течение выходных оставалась в СИЗО.

9 ноября прокурор ГПУ Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводятся необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.

В тот же день Лукаш с электронным браслетом покинула Генеральную прокуратуру.