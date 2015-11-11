Прокуратура Австрии закрыла дело в отношении Ложкина - Сакварелидзе
Австрийская прокуратура не ведет расследований относительно главы администрации президента (АП) Бориса Ложкина.
Об этом в интервью ZN.UA заявил сам Борис Ложкин, предоставив документы, подтверждающие данный факт.
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В официальном ответе представителя австрийской юридической компании CHSH Стефана Хубера он подтверждает, что расследование в отношении Бориса Ложкина не ведется.
В свою очередь, заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе написал в соцсети, что его очень обеспокоил скандал, связанный с тем, что австрийская прокуратура открыла уголовное дело в отношении главы АП.
"Признаюсь, что меня очень обеспокоил скандал, связанный с тем, что австрийская прокуратура открыла уголовное дело против главы АП Бориса Ложкина, с которым я хорошо знаком. Но, в силу профессиональной привычки, я не спешил с выводами, потому что доверяю только фактам", - отметил он.
По его словам, он сегодня узнал, что "дело против Ложкина прекращено за отсутствием состава преступления".
"У меня нет оснований не доверять прокуратуре Австрии и Борису, который был одним из главных инициатором приглашения нашей команды из Грузии в Украину", - подчеркнул Давид Сакварелидзе.