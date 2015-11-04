В Волновахе появилась первая в Украине улица Кузьмы Скрябина

Такое решение принял Волновахский городской совет 16 октября. Раньше эта улица называлась Октябрьская (Октябрьская). Решение о ее переименовании было принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», передает Zaxid.net.

Читайте такжеРуслана записала песню, посвященную погибшему лидеру "Скрябина"

Ранее во Львове был объявлен конкурс на проект обустройства общественного пространства «Место счастливых людей», посвященный памяти Андрея Кузьменко. А в Луцке был установлен первый в Украине памятник певцу.

Напомним: Андрей Кузьменко, лидер и вокалист группы «Скрябин» погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.