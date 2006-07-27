17-летний парень убил девушку, нанеся ей 70 ножевых ранений

В поселке Добрянка Рипкинского района Черниговской области 17-летний парень убил 19-летнюю девушку, нанеся ей более 70 ножевых ранений.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Черниговской области, погибшая из Сум приехала к родным в село на летний отдых. В канун отъезда девушка решила посидеть в местном кафе, где познакомилась с местным парнем, который вызвался провести ее домой. Однако, девушка домой так и не вернулась.

Утром ее тело в лесополосе возле местной железнодорожной станции нашла мачеха, которая начала поиски, не дождавшись падчерицу вечером.

Смерть девушки наступила в следствие многочисленных ножевых ранений. Медики насчитали 23 раны только в области головы и шеи, еще около 50 - на теле. Узнать труп можно было только по одежде.

Через четыре часа после обнаружения убитой оперативники установили личность убийцы: 17-летний – вчерашний школьник, который уже успел прославиться как вор. Он был одним из членов группы воров, грабивших автомобили на „Голубых озерах” в Рипкинском районе.

По одной из версий, причиной убийства стал отказ девушки от интимных отношений.