Минтопэнерго Украины обвиняет российскую сторону

Министерство топлива и энергетики Украины заявляет, что затягивание с проведением собрания участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» вредит инвестиционному сотрудничеству между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что Минтопэнерго удостоверяет замедление темпов работы консорциума в последние месяцы. «Прежде всего, это предопределено несогласием российской стороны на созыв собрания участников консорциума», - сказано в сообщении.

Как сообщили в Минтопэнерго, украинской стороной сделаны все необходимые шаги по обеспечению первой фазы строительства газопровода «Богородчаны-Ужгород»: завершены работы по отведению земель, которые являются важной предпосылкой для начала строительства, завершается работа по согласованию договоров на поставки трубной продукции.

Как сообщал УНИАН, в начале июля НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились в ближайшее время провести собрание участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины».

Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до настоящего времени этот вопрос не решен.

31 августа 2004 года собрания участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» согласовали переход к реализации инвестиционной фазы консорциума с 1 сентября 2004 года. Первым этапом инвестиционной фазы определено строительство магистрального газопровода «Богородчаны-Ужгород» протяженностью 234 км.

ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» предусматривает строительство нового газопровода «Новопсков-Ужгород», которым Украина и Россия и договорились совместно руководить. «Богородчаны-Ужгород» - это первый этап строительства этого газопровода.