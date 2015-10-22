В Славянске арестовали террориста "Деда", участвовавшего в оккупации города

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела милиции, правоохранители установили и задержали местного жителя 1964 года рождения с позывными "Дед", входившего в состав вооруженного бандформирования во время оккупации города в 2014 году.

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Установлено, что в апреле прошлого года мужчина был завербован боевиком с позывным "Тракторист". В период с апреля по июль 2014 года задержанный дежурил на блокпосту возле здания СБУ, за что ему обещали хорошо заплатить.

В обязанности подозреваемого входило дежурить на блокпосту с оружием, осуществлять незаконный досмотр транспорта и граждан, а также выявлять проукраински настроенных жителей и охранять здание СБУ.

После освобождения города от оккупации террористических сил он вместе с боевиками переехал в Донецк, где продолжил свою "службу" в незаконных вооруженных формированиях. Через некоторое время, поняв, что денег он так и не получит, мужчина покинул ряды боевиков и уехал в РФ, где скрывался в течение года. Когда все средства к существованию закончились, он решил вернуться домой.

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Отмечается также, что подозреваемый очень тщательно конспирировался. На улицу он не выходил, а своей матери запретил кому-либо говорить о своем приезде.

"Даже когда у него случился инсульт, в больницу он не обратился и в течение нескольких месяцев проживал в подвале своего домовладения. Однако избежать правосудия ему не удалось", - подчеркивает милиция.

При осмотре его домовладения правоохранители обнаружили и изъяли 10 патронов различного калибра, 5 запалов для гранат, бронежилет, камуфляжную форму, а также нарукавную повязку с надписью "Народное ополчение Донбасса".

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.