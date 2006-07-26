Правил передачи полномочий правительства не существует

Главное управление государственной службы Украины готовит предложения по правилам передачи полномочий от одного правительства другому.

Об этом сообщил руководитель Главгосслужбы Тимофей МОТРЕНКО.

«Мы начали работу с нормирования администрирования процедур смены правительств в Украине или отдельных членов Кабинета министров», - сказал он.

Руководитель Главгосслужбы отметил, что во всем мире существует установившаяся практика передачи полномочий от одного правительства другому. Т.МОТРЕНКО сообщил, что подготовленные Главгосслужбой предложения предусматривают, что министры, которые оставляют свои должности, должны оставлять план действий для своих преемников.

Предложения Главгосслужбы относительно плана действий состоят из двух частей, первая из которых является методической, а во второй части содержатся дополнения с образцами документов, которые предыдущие министры должны оставлять своим преемникам.