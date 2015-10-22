На НКМЗ обнаружен тайник с боеприпасами (видео)
13:49, 22 октября 2015Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с взрывчаткой и боеприпасами в заброшенном помещении одного из цехов Новокраматорского машиностроительного завода (Краматорск, Донецкая область).
На Новокраматорском машзаводе обнаружен схрон с боеприпасами / СБУ
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители изъяли из хранилища две тротиловые шашки общим весом 400 грамм, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, три гранаты для подствольных гранатометов и 240 патронов калибра 5,45 мм.
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СБУ
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника.
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