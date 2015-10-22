На НКМЗ обнаружен тайник с боеприпасами (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с взрывчаткой и боеприпасами в заброшенном помещении одного из цехов Новокраматорского машиностроительного завода (Краматорск, Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители изъяли из хранилища две тротиловые шашки общим весом 400 грамм, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, три гранаты для подствольных гранатометов и 240 патронов калибра 5,45 мм. Читайте такжеНа Донетчине СБУ нашла тайник с 20 килограммами тротила Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника.

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