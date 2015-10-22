Аваков: В новую полицию Кировограда наберут 250 сотрудников, в Кривом Роге - 800
Набор будущих полицейских в Кировограде проходит в здании областной филармонии. 250 кандидатов на службу в полиции должны набрать до 12 ноября.
В патрульную полицию Кировограда наберут 250 сотрудников, в Кривом Роге – 800.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом сегодня, 22 октября, сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Стартовал набор в новую патрульную полицию Кировограда и Кривого Рога. Набираем соответственно 250 и 800 патрульных. Приглашаем молодежь", – отметил глава МВД.
Читайте такжеНа Луганщине анонсировали набор в патрульную полицию
Набор будущих полицейских в Кировограде проходит в здании областной филармонии. 250 кандидатов на службу в полиции должны набрать до 12 ноября.
Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он также добавил, что в течение первого часа набора свои анкеты уже подали более 240 претендентов.