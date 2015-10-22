Аваков: В новую полицию Кировограда наберут 250 сотрудников, в Кривом Роге - 800

В патрульную полицию Кировограда наберут 250 сотрудников, в Кривом Роге – 800.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом сегодня, 22 октября, сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Стартовал набор в новую патрульную полицию Кировограда и Кривого Рога. Набираем соответственно 250 и 800 патрульных. Приглашаем молодежь", – отметил глава МВД.

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Набор будущих полицейских в Кировограде проходит в здании областной филармонии. 250 кандидатов на службу в полиции должны набрать до 12 ноября.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он также добавил, что в течение первого часа набора свои анкеты уже подали более 240 претендентов.