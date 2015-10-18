В Киевской области произошел взрыв на буксирном теплоходе

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"18 октября в 11:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения на буксирном теплоходе БТ 1401, пришвартованном на реке Днепр вблизи с.Триполье, Обуховского р-на Киевской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате перекачки топлива не предназначенным насосом в емкость произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения.

Сейчас спасатели осуществляют поисково-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, 17 октября произошла авария катера "Иволга" в Затоке Одесской области. По последним данным, погибли 14 пассажиров.