Едешь - давай деньги, стоишь - давай деньги

Главное управление ценовой политики Киевской городской государственной администрации внедрило дифференцированные тарифы на парковку автомобилей в Киеве, в зависимости от зоны парковки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, парковка в первой зоне, что включает центральную часть столицы - дороже всего. Эта зона включает в себя Европейскую площадь, улицы Трехсвятительскую, Михайловскую, Большую Житомирскую, Владимирскую, Льва Толстого, площадь Льва Толстого, Большую Васильковскую, Саксаганского, Эспланадную, Бассейную, Шелковичную и Грушевского.

За час парковки в ней водитель легкового автомобиля должен платить 10 грн., водитель грузовика или автобуса - 20 грн., водитель большегрузного автомобиля с прицепом - 30 грн.

За сутки парковки на ночной или круглосуточной парковочной площадке в этой зоне водители разного транспорта должны платить соответственно 15, 30 и 45 грн.

Ко второй зоне относятся улицы Набережно-Крещатикская, Ярославская, переулок Ярославский, Нижний Вал, Глибочицкая, Артема, Мечникова, Телиги, Довженко, Индустриальная, Чоколовский бульвар, Краснозвездный проспект, Московская площадь, бульвар Дружбы народов, Набережное шоссе. Стоимость часа парковки в этой зоне составляет 6, 12 и 18 грн., сутки - 10, 20 и 30 грн. соответственно.

В третью зону входят все улицы, проспекты и площади, расположенные между второй зоной и границами Киева. Час парковки здесь стоит 3, 6 и 10 грн., а сутки - 5, 6 или 10 грн. соответственно.

При этом парковка транспорта на срок до 5 минут является бесплатной, на срок от 5 до 30 минут - применяется половинный тариф, действующий также для льготных категорий населения.