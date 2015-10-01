Для въезда в Польшу представитель оккупационных властей Крыма сменил фамилию
Польские службы паспортного контроля по ошибке пустили в страну так называемого вице-премьера оккупированного Крыма Дмитрия Полонского, находящегося в санкционном списке.
По информации министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетины, на паспортном контроле ошиблись из-за того, что Дмитрий Полонский сменил фамилию, ТАСС.
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"Он (Полонский) находится в санкционных списках и должен был быть задержан польской пограничной охраной. В санкционных списках была одна фамилия, а в его паспорте - другая, - сообщил Гжегож Схетина. - Поэтому пограничная охрана не сориентировалась".
Польский министр заверил, что подобное больше не повторится и пообещал "очень тщательно проверять такие случаи в будущем".
В Польше крымский чиновник смог выступить на совещании ОБСЕ и зачитал подготовленный доклад о жизни Крыма после аннексии Россией. Он подверг критике отчет миссии ОБСЕ по оценке положения в области прав человека на полуострове, назвав его сборником "абсолютнейшей лжи, сфабрикованных фактов, недоказанных обвинений".