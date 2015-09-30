Блокада Крыма: Активисты развернули на "Каланчаке" огромный флаг Украины (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУМВД в Херсонской области Илья Кива.

Отмечается, что ЖД ветка идущая ведущая к заводу "Крымский титан" в Армянске закрыта.

"Провели совещание со "штабом координации блокады" для улучшения взаимодействия. На КПП "Каланчак" развернули самый большой государственный флаг, чем привели в панику противника. Крым - это Украина", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.