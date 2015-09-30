В Херсоне пытались взорвать представительство президента Украины в Крыму
10:52, 30 сентября 2015Общество
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В результате взрыва никто не пострадал.
Правоохранители отрабатывают версии произошедшего / vinnitsaok.com.ua
Сегодня ночью неизвестные злоумышленники пытались взорвать здание, в котором находится представительство президента Украины в АР Крым.
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Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, злоумышленники подложили взрывное устройство под дверь офиса. В результате взрыва никто не пострадал. Дверь получила незначительные повреждения.
Правоохранительные органы сейчас отрабатывают версии произошедшего.
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