В Херсоне пытались взорвать представительство президента Украины в Крыму

Сегодня ночью неизвестные злоумышленники пытались взорвать здание, в котором находится представительство президента Украины в АР Крым.

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Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, злоумышленники подложили взрывное устройство под дверь офиса. В результате взрыва никто не пострадал. Дверь получила незначительные повреждения.

Правоохранительные органы сейчас отрабатывают версии произошедшего.