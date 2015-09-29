Геращенко заявил о подготовке ходатайства в суд об аресте пасынка Фирташа Калиновского без возможности залога

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ Киеве задержали экс-пасынка Фирташа, которого после скандального ДТП уже несколько лет ищет Интерпол

«В настоящий момент Сергей Калиновский задержан, и следователи готовят ходатайство в суд о содержании лица, совершившего ДТП со смертельным исходом и много лет скрывающегося от следствия, под арестом, без возможности внесения залога», - написал он.