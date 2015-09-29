Геращенко заявил о подготовке ходатайства в суд об аресте пасынка Фирташа Калиновского без возможности залога
11:20, 29 сентября 2015Общество
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Пасынок Дмитрия Фирташа Сергея Калиновский, находящийся в розыске за смертельное ДТП, задержан, и следователи готовят ходатайство в суд о его аресте без возможности внесения залога.
В настоящий момент Сергей Калиновский задержан / Скриншот
Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в соцсети.
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«В настоящий момент Сергей Калиновский задержан, и следователи готовят ходатайство в суд о содержании лица, совершившего ДТП со смертельным исходом и много лет скрывающегося от следствия, под арестом, без возможности внесения залога», - написал он.
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