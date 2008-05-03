В Луганской области пограничники обнаружили нелегальный трубопровод.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 18-метровый трубопровод обнаружили луганские пограничники на направлении «Нижний Шеверев (РФ) – Краснодарский (Украина)».

Трубопровод находился на украинском берегу реки Большая Каменка.

Рядом был припаркован автомобиль «УАЗ» без номерных знаков и водителя, в котором находилась 1 тысяча литров дизельного топлива.

Автомобиль, оцененный в 17 тыс. грн., задержан как средство перевозки товаров, материалы дела переданы на таможню.