В Луганской области пограничники обнаружили нелегальный трубопровод
06:49, 03 мая 2008Общество
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Задержан автомобиль
В Луганской области пограничники обнаружили нелегальный трубопровод.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 18-метровый трубопровод обнаружили луганские пограничники на направлении «Нижний Шеверев (РФ) – Краснодарский (Украина)».
Трубопровод находился на украинском берегу реки Большая Каменка.
Рядом был припаркован автомобиль «УАЗ» без номерных знаков и водителя, в котором находилась 1 тысяча литров дизельного топлива.
Автомобиль, оцененный в 17 тыс. грн., задержан как средство перевозки товаров, материалы дела переданы на таможню.
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