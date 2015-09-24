В Сумах набор в новую патрульную полицию начнется 7 ноября

Как сообщили УНИАН в управлении МВД в Сумской области, отбор продлится до 30 числа этого же месяца.

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«Требования к кандидатам: возраст от 21 до 35 лет, полное общее среднее или высшее образование, наличие удостоверения категории «В», отсутствие судимости, свободное владение украинским языком и прекрасная физическая форма», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября, 15 сентября – в Херсоне, 21 сентября - в Черкассах и Кременчуге, 23 сентября - в Полтаве. Планируется, что 26 сентября начнется набор в Славянске и Краматорске.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что до конца года в Украине будет 10 тыс. патрульных полицейских, а к марту она будет работать во всех городах Украины.