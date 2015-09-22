Матиос опубликовал разговор комбата 28-й бригады о ценах для фур с контрабандой (аудио)

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook. Как отмечается, следственные действия осуществляла военная контрразведка СБУ.

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По словам Матиоса, задержанный комбат подтвердил факт такого разговора с террористами.

В подтверждение обоснованности подозрений комбата 28-й отдельной механизированной бригады, с разрешения прокурора в деле предоставляю легализован материал негласных розыскных следственных действий проведенных военной контрразведкой СБУ. Подозреваемый подтвердил факт такого разговора. Закон должен быть законом! Один для всех. Без исключений. Читайте и слушайте. Чтобы лучше понять контекст разговора - «100 рублей» - это 100 тысяч гривен «120 рублей» - 120 тысяч гривен за фуру. Posted by Анатолий Матиос on 22 сентября 2015 г.

"Подозреваемый подтвердил факт такого разговора. Закон должен быть законом! Один для всех. Без исключений. Читайте и слушайте. Чтобы лучше понять контекст разговора - "100 рублей" - это 100 тысяч гривень, "120 рублей" - 120 тысяч гривен за фуру", - отметил прокурор. Так, во время телефонного разговора комбат обнародовал сумму взятки за пересечение грузовиком с продуктами линии разграничения в зоне АТО.

В частности, по данным военного прокурора, за пропуск двух машин называется сумма в 120 тысяч гривень: комбат Пушкарь должен был получить 110 тысяч гривень, а соучастник 10 тысяч. Фура с сахаром в свою очередь оценивалась в минимум 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 21 сентября, военная контрразведка Службы безопасности Украины, специальное подразделение "Альфа" и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 100 тыс. грн.