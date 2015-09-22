Ярош: "Правый сектор" находится в процессе вхождения в центр спецопераций "Альфа"

Об этом заявил лидер ДУК Правый сектор Дмитрий Ярош, пишет Украинская правда.

"Сейчас происходит процесс вхождения в центр специальных операций "Альфа" на базе 8-го батальона, который находится в секторе М. Уже поработала комиссия и провела людей, которые им подошли – это несколько десятков бойцов, которые уже должны подписывать контракты", - заверил он.

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По его словам вхождение бойцов в центр спецопераций – наиболее подходящий вариант.

"Для нас это более подходящий вариант. Для многих наших ребят, которые не могут по состоянию здоровья, по иным причинам войти в официальные структуры, это вот вхождение в "Альфу" дает возможность работать как вспомогательным подразделениям. То есть для нас это идеальная схема, мы ее приняли", - объясни Ярош.

Лидер ДУК отметил, что бойцы, которые не войдут в центр спецопераций "будут работать как вспомогательные волонтерские подразделения при этих ребятах, которые уже войдут в структуру".