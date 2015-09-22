Стрельба в Мукачево: Ярош предложил освободить от ответственности бойцов "Правого сектора"

Ярош считает, что "идеальным вариантом было бы освобождение их от уголовной ответственности, учитывая аналоги Майдана", передает "Украинская правда".

"То, что произошло, это трагедия. При всем мы и говорили, и говорим, что когда государство не наводит порядок, его начинают наводить граждане. К большому сожалению, там тоже была такая определенная ситуация. Я все сделал тогда, чтобы не было дальнейшей эскалации. Кровь там больше, слава Богу, не пролилась. После этого я потерял связь с той группой. Они были в горах, но я так понимаю, что ребята выбрались", - говорит лидер ПС.

При этом Ярош подчеркнул, что тогда приказов сдаваться бойцам ПС не давал.

"Тогда было не до таких приказов. Я тогда говорил и повторю сейчас: я не имею гарантий того, что наша судебная и правоохранительная системы объективно это расследует. Морально я не мог давать таких приказов... и только командиры могут давать приказы, которые выполняются или не выполняются. Поэтому вопрос не ко мне".

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На уточняющий вопрос, получается ли так, что "Правый сектор" является неуправляемым, Ярош сказал: "Структура "Правого сектора" на данный момент является такой. Есть добровольческий украинский корпус "Правого сектора", возглавляет его Андрей Тарасенко, он существует с 17 июля прошлого года. Есть политическая партия, лидером которой являюсь я. Соответственно по партийной линии, пока я с 21 января после ранения не мог их выполнять, Андрей Тарасенко исполняет обязанности руководителя партии".

Также Ярош сообщил, что существует "Правая молодежь" - молодежное движение, которое развивается как всеукраинская, общественная организация, которая так же действует в этом движении.

"То есть я больше выступаю как координатор этих структурных подразделений, а не как непосредственный руководитель. А тем более после ранения я уже потерял возможность непосредственно контролировать и направлять", - заявил лидер ПС.

Ярош пояснил, что пока однозначного ответа относительно мукачевских событий дать не может, потому что всем объемом информации не обладает.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля ВР создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.