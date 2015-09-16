На всей территории Украины сегодня сохранится теплая погода
08:51, 16 сентября 2015Общество
240 0
Сегодня, 16 сентября, на всей территории Украины будет без осадков.
В Киеве будет без осадков / flickr.com/photos/sofh
Об этом сообщает Гидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем поднимется от +20 до +26.
Читайте такжеНа юге Украины почти всю неделю сохранится чрезвычайная пожарная опасность
В восточных, центральных и южных областях ожидается температура от +22 до +24, в западных от +23 до +29, в северных от +20 до +24.
В Киеве будет без осадков, температура ночью от +11 до +13, днем от +22 до +24.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter