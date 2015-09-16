На всей территории Украины сегодня сохранится теплая погода

Об этом сообщает Гидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем поднимется от +20 до +26.

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В восточных, центральных и южных областях ожидается температура от +22 до +24, в западных от +23 до +29, в северных от +20 до +24.

В Киеве будет без осадков, температура ночью от +11 до +13, днем от +22 до +24.