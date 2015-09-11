Суд вынес решение о домашнем аресте экс-главы Госавиаслужбы Антонюка

Решение вынесено по делу о превышении служебных полномочий при выдаче разрешений на маршрут Киев-Тегеран-Киев и принятии служебных решений в интересах базовой украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

"Применить к Антонюку Денису Юрьевичу ... меру пресечения в виде домашнего ареста круглосуточно", - огласила решение суда следственный судья Олеся Батрин.

При этом, обвинительная сторона, в лице прокурора второго отдела управления процессуального руководства генеральной прокуратуры Виталий Попович, сообщила о подозрении Антонюку по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины и требовала его заключения под стражу или установки залога в размере 5 млн грн. При этом обосновать размеры залоговой суммы прокурор отказался.

По показаниям стороны обвинения Антонюк, будучи главой ведомства, не предоставил в установленный срок разрешения на полеты авиакомпании «Украинско-Средиземноморские авиалинии».

"Антонюк не предоставил авиакомпании разрешение на выполнение запланированного на 17 ноября 2014 года дополнительного до регулярного рейса по маршруту Киев - Тегеран - Киев. В результате действий Антонюка авиаперевозчику "Украинско-Средиземноморские авиалинии" были нанесены убытки в форме дополнительных затрат в стоимости арендованного воздушного судна на 16,775 тыс. долл. что по курсу НБУ по состоянию на ноябрь 2014 года составляло 251 тыс. грн", - сообщил прокурор.

Кроме того, по словам Поповчиа, глава Госавиаслужбы Антонюк вовремя не утвердил «Украинско-Средиземноморским авиалиниям» разрешения на выполнение 5 февраля 2015 года регулярного рейса по маршруту Киев-Тегеран-Киев, от чего компания понесла убытки в качестве аренды воздушного судна в размере 499,129 тыс. грн.

Вместе с тем, в свою защиту Антонюк заявил, что предоставленные обвинения не имеют законных оснований и все его действия на посту главы ведомства осуществлялись в рамках действующего законодательства.

«Говоря о том, что мной было нарушено, упускались очень важные вещи. Например, говорилось что Антонюк способствовал выходу МАУ на этот маршрут, но при этом опускалось, что это все было сделано еще предыдущим главой и предыдущей комиссией», - сообщил Антонюк.

Он также отметил, что, выдавая разрешения на полеты в Иран, он действовал не по личной инициативе, а по указаниям правительства Украины.

«У меня есть полностью расписанное мне письмо МИДом и вице-премьером Гройсманом, письмо, в котором говорится: снять все ограничения, убрать ограничения по количеству перевозчиков, сделать так что бы рынок был де-монополизирован», - сказал Антонюк и в подтверждении своих слов предоставил суду соответствующую документацию.

Кроме того, по словам Антонюка, обвинения в отказе предоставления разрешений "Украинско-Средиземноморские авиалинии" на полеты в Тегеран не имеют никаких оснований, по тому, что компания не вовремя получила самолет для выполнения этого рейса.

«Они очень поздно получили самолет. С задержкой толи неделя толи две. Им понадобилось в срочном порядке предоставить всю документацию. В Воздушном кодексе четко написано, что запрещено вести продажу на рейсы если нет всех разрешений. Разрешений не было, но продажу билетов компания вела», - сообщил Антонюк и добавил, что имея по служебной инструкции 30 дней для подготовки ответа, ведомство предоставило компании документы в шестидневный срок.

После оглашения решения суда о назначении домашнего ареста адвокат Антонюка Сергей Демченко сообщил, что пока не известно на каком основании суд принял это решение и после оглашения полного текста постановления 14 сентября сторона защиты примет решение о подаче апелляции.

«На сегодняшний день нам огласили только вступительную и резолютивную часть соответствующего решения суда. Поэтому, пока мы не знаем, чем мотивировано данное решение суда. Как только мы узнаем на каком основании суд принял это решение после этого будет сформирована наша правовая позиция», - сообщил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что по результатам проведенной проверки Госавиаслужбы Кабинет министров принял решения об увольнении главы службы Дениса Антонюка. Пивоварский также сообщил, что в ближайшее время министерство проведет кадровый конкурс на вакантную должность главы службы.