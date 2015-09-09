В Умань прибыли более 2 тыс. паломников-хасидов

В город Умань Черкасской области по состоянию на 16 часов 8 сентября прибыло 2058 паломников-хасидов.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, под усиленную охрану правоохранители взяли территорию палаточного городка в Умани, где проживают паломники-хасиды. Также осуществляется круглосуточное патрулирование города. Сейчас к охране общественного порядка привлечено более 400 правоохранителей и 15 полицейских из Израиля.

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Как сообщал УНИАН, на празднование еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 27 тыс. паломников из 24 стран мира, главным образом из Израиля и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будет отмечаться 14-15 сентября.