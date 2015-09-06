В Артемовске в квартире взорвалась граната, три человека ранены

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Донецкой области.

Стало известно, что осколочные ранения разной степени тяжести получили муж и жена, 1965 и 1964 годов рождения, а также брат женщины, 1971 года рождения.

"Семейная пара пришла в гости к брату жены. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, который завершился взрывом гранаты РГД. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что пострадавшие были доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.15, ст.115 «Покушение на умышленное убийство» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.