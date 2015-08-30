В Бердянске произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие

Об этом сообщает "Вести".

Сообщается, что драка возникла между отдыхающими и местными. Местные СМИ отмечают, что в драке участвовало около 30-50 человек.

"Конфликт произошел в районе городской сцены на Приморской площади около 00:00. В ходе разборок отдыхающий выстрелил в местного из пистолета Флобера. Сейчас тот находится в горбольнице с гематомой в области шеи. Его жизни ничего не угрожает", - сообщил пресс-офицер УВД Бердянска Игорь Горецкий.

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По его словам, участники драки уже установлены и задержаны милиционерами.

"Задержаны 12 человек. Причина конфликта сейчас устанавливается. Правоохранители проводят расследование", - добавили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на Майдане украинские и польские фанаты устроили массовую драку.