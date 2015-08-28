В Минюсте наконец определились, когда онлайн-регистрация браков заработает по всей Украине
Онлайн-система регистрации браков заработает по всей стране уже на этой неделе.
Онлайн-система регистрации браков заработает по всей стране уже на этой неделе. Об этом в ходе заседания правительства в пятницу, 28 августа, сообщил министр Павел Петренко, пишет РБК-Украина.
"Мы так же движемся в систему упрощения регистрации актов гражданского состояния... Мы в трех областях запустили пилотные проекты, где в системе онлайн вы сможете воспользоваться этими услугами на сайте министерства юстиции", - сказал Петренко.
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По словам министра, более тысячи украинцев в течение двух недель обратились за такими услугами.
Петренко отметил, что на этой неделе будет запущена такая система по всей стране.
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