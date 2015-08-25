На Керченской переправе снова многочасовые очереди
10:43, 25 августа 2015Общество
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Во вторник, 25 августа, на Керченской паромной переправе, соединяющей украинский Крымский полуостров с Российской Федерацией, снова многочасовые очереди.
На паромной переправе действует штормовое предупреждение / www.rg.ru
Среднее время ожидания в порту «Крым» составляет около 3-4 часов.
Об этом сообщает пресс-служба единого оператора переправы «Морская дирекция».
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«На паромной переправе действует штормовое предупреждение. Время ожидания в порту «Крым» – 3-4 часа. Просим воздержаться от поездок в направлении порту «Крым», – говорится в сообщении.
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