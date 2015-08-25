На Керченской переправе снова многочасовые очереди

Среднее время ожидания в порту «Крым» составляет около 3-4 часов.

Об этом сообщает пресс-служба единого оператора переправы «Морская дирекция».

Читайте такжеНа Керченской переправе растут очереди из-за шторма

«На паромной переправе действует штормовое предупреждение. Время ожидания в порту «Крым» – 3-4 часа. Просим воздержаться от поездок в направлении порту «Крым», – говорится в сообщении.