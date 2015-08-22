Чешская академия кино и телевидения требует от России освободить Сенцова

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чешская академия кино и телевидения пишет об этом в открытом письме, которое направила высшим политическим представителям России. Чешские мастера кино и телевидения требуют освободить украинского режиссера, отмечая, что обвинения, которые выдвинула ему власть России, является сфабрикованным.

Инициативу освободить украинского режиссера Олега Сенцова поддержало 90 членов Чешской академии кино и телевидения – известных режиссеров, актеров, сценаристов, операторов во главе с ее президентом Иво Мате.

Читайте также"Большая измена начинается с маленького трусости": Сенцов сказал последнее слово в суде (полное видео)

Ранее УНИАН сообщал, что в связи с началом судебного процесса по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова совет Европейской киноакадемии направил во вторник, 18 августа, письмо к российским властям с просьбой немедленно освободить подсудимого. Письмо среди прочих подписали такие всемирно известные кинорежиссеры как Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Аки Каурисмяки, Майк Ли, актер Даниэль Ольбрыхский. К обращению присоединились члены Польской киноакадемии.