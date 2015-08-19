Боевики "ДНР" готовят референдум "о вхождении в состав РФ" - СМИ

Об этом изданию "ОстроВ" сообщил источник, близкий к руководству "республики".

По словам источника, референдум предполагается провести через 2-4 недели после "выборов" местных органов "власти", которые назначены на 18 октября.

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Отмечается, что опросные листы уже распечатаны "в триколорном исполнении". Референдум предполагается делать теми же избирательными комиссиями, которые сейчас формируются под "местные выборы".

Как сообщал УНИАН, боевики из группировки "ДНР" заявляют, что не признают закон о местных выборах, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, и проведут по своему "законодательству" "местные выборы" 18 октября этого года.