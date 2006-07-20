Президент позаботился об укреплении доверия к СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним распоряжением поддержал предложение Службы безопасности Украины о создании при СБУ Общественного совета.

Как отмечено в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, Общественный совет при СБУ будет создан для содействия осуществлению гражданского контроля в сфере безопасности государства, обеспечения информирования общественности о деятельности Службы безопасности Украины, проведения консультаций и обсуждения проектов важнейших решений и учета при этом общественного мнения, укрепления доверия к СБУ со стороны населения.

Президент поручил главе Службы безопасности Украины утвердить положение об Общественном совете при СБУ и решить другие вопросы, касающиеся обеспечения ее работы.