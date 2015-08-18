Команда Януковича продала неизвестному покупателю два украинских бомбардировщика - СМИ

Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Сообщается, что ГПУ получила разрешение суда на обыски всех помещений и площадок концерна "Укроборонпром", госпредприятия "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", а также доступ к документации, находящейся в Центре учета избыточного военного имущества Вооруженных Сил Украины.

Санкция предоставлена в рамках расследования уголовного преступления, связанного с незаконным отчуждением имущества Минобороны — самолетов ТУ-95МС 1987 года выпуска (заводские номера 100211732386 и 1000212733144).

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Прокуратура вместе с самолетами ищет их комплектующие, техдокументацию и другие документы, связанных с реализацией, осмотром, оценкой, ремонтом, разукомплектованием, хранением, оплатой услуг и транспортировкой указанных самолетов.

По предварительной информации, самолеты могли быть реализованы во второй половине 2013 года — январе 2014 года. На это указывает датировка документов, которыми интересуется прокуратура.