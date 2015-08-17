Сегодня годовщина предстоятельства Митрополита Онуфрия

Поздравить Предстоятеля Украинской Православной Церкви с этой праздничной датой приехали верующие со всей Украины, а также с его родной Буковины, сообщает Центр информации УПЦ.

Как известно, 24 февраля 2014 года из-за тяжелой болезни Блаженнейшего Митрополита Владимира Священный Синод избрал митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры.

13 августа 2014 года он был избран Предстоятелем УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа прошлого года в Киево-Печерской лавре.

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Справка. Митрополит Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция «Переделкино» Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой Лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.