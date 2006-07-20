Обезврежены торговцы живым товаром

Сотрудники управлений СБУ и МВД в Волынской области обезвредили международную преступную группу, которые продавали украинских девушек в сексуальное рабство за границу.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-группы Управления СБУ в Волынской области Сергей БИЛИНСКИЙ.

Установлено, что члены международной преступной группировки - трое граждан Украины и двое поляков - наладили канал доставки молодых женщин на сексуальный рынок в Польшу. За несколько лет вывезли десятки украинок в возрасте от 17 до 30 лет из Волынской, Ривненской, Сумской и других областей.

Как правило, злоумышленники вербовали потенциальных кандидаток в кафе и барах, обещая им хорошо оплачиваемую работу по сбору ягод, фруктов и тому подобное.

С.БИЛИНСКИЙ также рассказал, что городской районный суд Луцка рассмотрел уголовное дело по обвинению двух украинских членов преступной группы и, согласно соответствующим статьям УКУ, назначил им наказание – 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. В отношении третьего украинского злоумышленника продолжается судебное следствие, а судьбу двух поляков решают правоохранители соседнего государства, отметил С.БИЛИНСКИЙ.