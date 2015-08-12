Участникам АТО хотят разрешить ввозить в Украину автомобили без таможенного сбора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил подполковник, начальник службы военно-социальной работы отдела гуманитарного обеспечения управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Шандурский Валерий на пресс-конференции в Киеве, посвященной социальной защите нацгвардейцев и членов их семей.

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"Среди последних законодательных инициатив, которые прошли согласование в ГУ Нацгвардии, - относительно предоставления разрешения членам семей участников АТО однократно для личного пользования провезти на таможенную территорию Украины автомобиль с двигателем объемом до 3 тыс. куб см без уплаты таможенного сбора. Таким образом, автомобиль будет дешевле где-то вдвое", - сказал Шандурский.

По его информации, также существует инициатива предоставлять военнослужащим в "особый период" неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам из расчета 7 календарных дней за 100 дней непрерывной военной службы.