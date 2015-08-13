Volkswagen Fan Day – 2015. В Киеве отметили День Фанов марки VW

Все посетители весело отдохнули в кругу единомышленников, желающие дружно проехали колонной по городу, приняли участие в конкурсах и соревнованиях, показали свои автомобили и полюбовались на автомобили коллег по марке и, конечно же, самые активные выиграли интересные и полезные призы от организатора и партнеров мероприятия. Часть присутствующих прошла краткие теоретические мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и контраварийному вождению от медицинского центра «ИНГО» и школы автодрома «Чайка», все без исключения автомобилисты и их пассажиры вкусно подкрепились в фуд-зоне свежеприготовленными блюдами и напитками от «Route 66», «WOG Café» , бара гипермаркета «Город дверей» и пивного партнера «Балтика 0». Посетители с детьми угостились вкусным мороженым от партнера детской зоны ТМ «Рудь» и отдохнули в тени и комфорте специально оборудованной лаунж-зоны.

Главным событием дня стало соревнование по тюнингу и звуку, в котором приняли участие почти 30 владельцев Volkswagen. Судьи конкурса (Андрей Соколов – судья по тюнингу и звуку с 2002 года и Артем Мартьянов – многократный чемпион Украины по автотюнингу) на основе специальной бальной системы оценки критериев выбрали победителей в каждой из 5-ти заявленных организаторами номинаций:

- Лучший внешний тюнинг (экстерьер) – Гура Антон на VW Golf

- Лучший внутренний тюнинг (интерьер) - Солошенко Алексей на VW Golf R

- Лучший технический тюнинг - Солошенко Алексей на VW Golf R

- Самый громкий автомобиль (замер звукового давления в салоне авто, SPL) – Горбаха Филипп на VW Corrado

- Самый громкий выхлоп (замер звукового давления) – Комашов Вадим

Все победители получили специальные кубки соревнования, подарочные карты СТО «АВТОСОЮЗ» на 1000 гривен, карты от партнера АЗС «WOG» с предоплаченными 20 литрами бензина Mustang 95 (или эквивалент по стоимости) и 15 чашками кофе и билеты в автокинотеатр «Drive-in».

Специальным кубком зрительских симпатий был отмечен Дмитрий и его желтый Seat Leon на 460 л.с., который зрители выбрали как самый эффектный и запоминающийся автомобиль на мероприятии среди представителей других брендов.

Не остались на Volkswagen Fan Day без внимания и представительницы прекрасного пола – специально для посетительниц мероприятия был проведен конкурс «Мисс VW» по скоростному шиномонтажу, главной наградой в котором была отмечена Юлия Свиязова, выигравшая от партнера «Nokian Tyres» комплект шин на свой автомобиль. Она и ее соперницы получили также сертификаты на осенний шиномантаж в «АВТОСОЮЗ».

Все, кто посетил мероприятие в этот день, смогли присоединиться к очень нужному и доброму делу спасения детских жизней совместно с крупнейшим независимым фондом Украины «Таблеточки». Организаторы провели благотворительную лотерею с подарком в виде сертификата на 3000 грн. от «АВТОСОЮЗ» и призами от партнеров (Castrol Edge Professional, АЗС «WOG» и другими), все средства от которой пойдут на закупку медикаментов для лечения онкобольных деток. Ведущими так же был продан на аукционе в рамках лотереи специальный лот - экскурсия в студию медиа-партнера «АВТОРАДИО». Купивший этот лот в благотворительном розыгрыше сможет теперь с о своим другом, девушкой или ребенком почувствовать себя вип-гостями в закулисье радиомира, познакомиться с ведущими, увидеть студию и стать свидетелем (а может и участником) одного из прямых эфиров.

Для представителей клубного мира Volkswagen (Гольф Клуб, VW Клуб, Caddy Клуб, Corrado Клуб, VW Bus Клуб, Клуб Polo Sedan) организаторы предложили шутливый Клубный батл, в котором победители - представители Гольф Клуба получили в подарок чип-тюнинг от Sprintech, 3D-обзор автомобиля, ящик пива «Балтика 0» и билеты в кино.

В рамках мероприятия было объявлено о старте сервисной акции «500 литров масла в подарок», предполагающей по специальному сертификату приобретение за символические 1,20 грн. 1 литра моторного масла при полной замене масла на СТО «АВТОСОЮЗ» во время очередного техобслуживания. Выдача сертификатов проходит до конца августа 2015 года, срок проведения акции - 1 год. Детали и выписка сертификатов по телефону колл-центра: (044) 207-07-07.

Гостеприимно принимал мероприятие торговый центр МЕТРО Кеш энд Керри Украина на Петровке, в конце дня все присутствующие получили возможность рискнуть самостоятельно опробовать уже на практике навыки вождения авто на сколькой поверхности вместе со школой автодрома «Чайка», а самые стойкие после 22.00 остались на ночной сеанс в автокинотеатре.

Партнеры мероприятия:

МЕТРО Кеш энд Керри Украина (торговый партнер), сеть АЗС WOG (топливный партнер), Castrol (масляный партнер), Балтика 0 (пивной партнер), Nokian Tyres (шинный партнер), страховая компания ИНГО Украина (страховой партнер), ТМ Рудь (партнер детской зоны), благотворительный фонд Tabletochki, ТМ A.Sept, Дизайн-студия Sauth Art, гипермаркет Город дверей, автокинотеатр Drive-in.

Медиа-партнеры: Авторадио, журнал "Компаньон", сайт Автобазар.

Мастер-классы от: медицинского центра ИНГО, школы автодрома Чайка и Babyboo.

Фуд-зона от: Route 66 и WOG Cafe.

Полная фотогалерея мероприятия:

https://www.zonerama.com/VWFanDay-2015/Album/840034